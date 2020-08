Se pretende um casamento mais original, com uma festa intimista e onde não precisa de gastar muito dinheiro, a opção do brunch é ideal para si.

Muito usual nos Estados Unidos, o brunch já chegou à Europa e tem tido cada vez mais aceitação por parte do público.

Esta mistura de pequeno almoço com almoço, tem vindo a tornar-se desejo também entre noivos, que procuram uma maneira mais informal de comemorar a sua cerimónia.

Como é realizado na parte da manhã, é ideal para noivos que não pretendem gastar muito dinheiro na festa e assim, conseguem poupar na iluminação e também no espaço, visto que dependendo da quantidade de convidados, é possível ser feito em casa.

Para simplificar melhor o wedding brunch, dê uma vista de olhos abaixo.

Decoração

Aqui os tons mais usuais são os claros, nomeadamente os rosas, verdes e beges. Como se trata de um ambiente mais descontraído, não precisa de grandes luxos e por isso, opte no caso das flores pelas da estação, para dar um toque simples e elegante à decoração.

Menu

Como este é feito entre as duas refeições, o ideal é contar com comidas leves e que incorporem as duas coisas. Tortas, carnes, canapés, pão, bolos, queijos, compotas, molhos leves, saladas, massas e peixes são uma boa opção, para um menu que se pretende que seja buffet. Como é feito durante o dia, pode optar por bebidas que incluam espumantes, vinhos suaves e até mesmo sumos naturais.

Looks

Deixe os brilhos e os vestidos elaborados para as cerimónias mais tardias e aposte em tecidos leves e de cor clara para os casamentos da manhã. O importante é que vá confortável, mas sem nunca se esquecer que se trata de uma cerimónia especial.

Contudo isto, se estiver a pensar em optar pelo brunch no dia do seu casamento, é essencial que escolha uma empresa de catering especializada neste serviço, para que não tenha de se preocupar com nada e consiga desfrutar do seu dia ao máximo.