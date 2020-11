Se acha que para ter estilo e marcar presença é preciso ter uma conta bancária recheada, desengane-se.

Hoje em dia ter estilo não é sinónimo de peças de luxo, mas sim de personalidade e auto-confiança. Por isso, inspire-se nas fashionistas e consiga um guarda-roupa apelativo marcando presença onde quer que vá, com apenas estas quatro peças.

Blazer em bombazine

A bombazine está de volta. Invista num blazer oversized na sua cor favorita e dê um toque de charme aos seus looks de outono.

Macacão

As jardineiras e os macacões têm invadido as redes sociais e as montras das lojas de fast fashion. Renda-se a esta tendência e torne os seus looks intemporais.

Boné marinheiro

Seja verão ou inverno, os bonés de marinheiro têm sido o acessório mais procurado dos últimos tempos. Invista em materiais atuais como a bombazine, pele ou camurça e transforme o seu look com os detalhes certos.

T-shirt estampada

Mais do que nunca, as t-shirts e as sweatshirts estampadas estão a fazer furor no street style. Conjugue esta peça com uns jeans descontraídos ou com uma saia midi elegante e crie outfits repletos de estilo.