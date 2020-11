Cada vez mais ter um armário consciente é, sem dúvida, o objetivo de muitas mulheres, mas este não é um objetivo fácil de concretizar.

Para não se perder no meio de tanta roupa e ter mais do que o necessário, vamos dar-lhe dicas para conseguir criar o "desapego" e livrar-se de tudo aquilo que não lhe faz falta ou que está a mais no seu armário.

Descubra abaixo como o fazer e tenha um closet organizado.

Crie espaço para novas peças

Antes de ir às compras limpe e organize o seu guarda-roupa, uma vez que um guarda-roupa cheio dificulta a introdução de novas peças. Organize-o por modelos (casacos, camisas, vestidos, calças, saias etc.), de forma a visualizar toda a sua roupa e poder assim fazer a escolha certa na hora de comprar.

Tenha noção das peças que já possui

Quantas vezes ao arrumar o seu closet encontrou peças que já não se lembrava que tinha? Com um closet mal organizado, a tendência é usar sempre as mesmas peças e deixar umas quantas esquecidas. Evite que isso aconteça e tenha mais noção de que peças é que já não precisa de comprar e quais fazem falta na construção dos seus looks do dia. Torne a sua vida mais prática e diga não ao desperdício.

Ganhe dinheiro

Se tem algumas peças que estão em ótimo estado, mas já não utiliza porque não se enquadram no seu estilo atual ou então porque não lhe servem… venda! Pode fazê-lo em sites especializados para a compra e venda de artigos de segunda mão. Fica a dica.

Faça uma boa ação

Por outro lado, se não estiver interessada em vender as suas peças, faça uma boa ação e doe a quem mais precisa. Hoje em dia é muito fácil doar roupa aos mais necessitados, seja por meio de instituições, passa a palavra ou através de alguns contentores próprios para o efeito. Torne o seu dia e o de alguém ainda mais feliz com um pequeno gesto.

Ganhe tempo

Com um closet repleto de peças acumuladas, a escolha do look ideal para cada ocasião torna-se difícil. Por isso, facilite o seu dia a dia e comece por limpar e organizar o seu guarda-roupa, para que desta forma consiga visualizar todas as suas peças. Assim vai perder menos tempo à procura do que poderá ou não funcionar no seu look.