Já comprou alguma peça sem experimentar e foi uma autêntica desilusão? Nós temos a solução ideal para si. Saiba como dar a volta a compras mal sucedidas através das dicas abaixo.

Coloque um cinto num casaco demasiado oversized

Sabemos que o oversized está na moda, mas é preciso ter cuidado com o quanto oversized pode ser. Se cometer o erro de comprar um casaco muitos tamanhos acima do seu, nós temos a solução: abra-o até ficar com os ombros de fora e marque a cintura com um cinto, et voilá.

Faça uma dobra nas calças demasiado compridas

Quando compra umas calças que ficam ótimas na cintura, mas ficam muito compridas e precisam de bainha, a solução passa por fazer uma dobra na parte de baixo. Veja o exemplo na imagem abaixo.

Conjuge t-shirts com vestidos demasiado decotados

Se encomendou um vestido online e ao experimentá-lo verificou que o decote é demasiado evidente, opte por usá-lo com uma t-shirt por baixo ou uma camisola.

Use vestidos transparentes em camada

Ao comprar sem experimentar, a desilusão pode aparecer sem aviso. No caso dos vestidos que são demasiado transparentes, a nossa sugestão é usa-lo como camada externa e tornar o seu look ainda mais estiloso.