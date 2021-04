–#trend21: aposte nestes modelos de calções de ganga

Se existe peça de roupa que quase se torna obrigatória de usar assim que as temperaturas sobem acima dos 25ºC, são os calções de ganga. Estes, tornam-se, todos os anos, na nossa "farda de verão" que usamos práticamente on repeat com blusas, tops, malhas e tudo o que nos apetecer. São absolutamente indispensáveis pela sua versatilidade total - vai à praia? Calções de ganga. Almoço com amigas? Calções de ganga. Passeio romântico ao ar livre? Calções de ganga. É necessário continuar?

Este ano, já vemos a chegada dos modelos mais clássicos, que marcam presença todos os anos, mas vimos também novas interpretações deste clássico de verão com tons e composições mais arriscadas para acrescentar um ar edgy ao seu look. Não é preciso muito para a convencermos que os calções de ganga têm de estar no seu guarda-roupa de verão, pois não? Então conheça as nossas sugestões desta peça para usar e abusar neste verão.