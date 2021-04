–#trend21: o conforto e o estilo dos macacões

Não abra mão do estilo em prol do conforto. Aposte nos macacões para os dias mais quentes do ano.

Se existe peça que "grita" verão, são sem dúvida os macacões. Estes, são uma peça de roupa indispensável nos dias mais quentes do ano, que por serem tão práticos e tão elegantes, há poucas situações em que utilizar um macacão não seja a escolha acertada. Desde macacões perfeitos para levar para a praia a macacões arranjados o suficiente para ir a um casamento, estas são, sem sombra de dúvida, as peças cheias de pinta que não podem faltar no seu guarda-roupa nestas estações quentes. Este ano use e abuse dos macacões, em bom, para desfrutar do seu verão.