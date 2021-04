Não é que alguma vez precisemos de desculpas para adornar os nossos looks, mas todas as oportunidades para o fazer devem ser agarradas, pois não há sensação como a de sair de casa cheia de estilo, com um outfit e acessórios “on point”, que até nos dão aquela vontade de andar na rua como quem desfila na passerelle.

Pois bem, os acessórios que vão estar super em voga esta primavera, entre outros, são os chapéus. Aproveite os dias quentes e solarengos deste ano, para adornar os seus looks com chapéus que vão fazer toda a diferença no seu estilo.

Há 3 tipos de chapéus que têm vindo a ganhar destaque nos últimos tempos: o boné, o panamá e a viseira. Inspire-se na galeria para saber como incorporar estes acessórios nos seus looks de primavera da forma mais estilosa de sempre.