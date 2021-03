–#trend21: os ténis pastel que precisa ter na próxima estação

As cores pasteis são sempre uma presença assídua nas redes sociais assim que a primavera começa a mostrar as suas cores. Nesta estação vamos vê-las a ter um grande momento no mundo do calçado, em particular em ténis.

Os ténis em suaves tons pastel trouxeram com eles uma sensação quase vintage, muito num mood Y2K (anos 2000) perfeita para dar vida e cor até aos conjuntos mais básicos desta primavera.

Conheça as nossas sugestões de ténis em cor pastel para dar vida os seus outfits: