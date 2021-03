Já dizia a própria Coco Chanel: “as modas passam, o estilo permanece”. Como tal, de modo a podermos abraçar novas tendências, temos que abrir mão de outras.

A primavera, que sempre foi vista como uma altura de mudança e de limpeza, é o momento ideal para fazer o exercício de examinar o guarda-roupa e ver quais são as peças que merecem sair do lugar de destaque para, possivelmente, passarem para a gaveta de baixo, na esperança de voltarem a estar na moda.

Como sempre, as montras (neste caso, os sites) recebem-nos com novos e atualizados modelos de vestidos, com cortes, decotes e tipos de manga mais frescos e atraentes, e nem sempre é fácil resistir-lhes. Antes de saltar de cabeça para as novas coleções conheça os quatro tipos de vestidos que estão “out”, e aqueles que os vêm substituir.

Out: Vestidos justos - In: Silhuetas volumosas

Esta troca já era previsível há algum tempo. Ultimamente temos testemunhado uma preferência geral por silhuetas grandes e volumosas, e os vestidos não são exceção. Tanto nos ombros como na parte inferiror, adicione volume para um look que transpira poder.

Out: Tons pastel - In: Cores vivas

Ainda que os tons pastel continuem a ser uma tendência forte para esta primavera (não sendo preciso escondê-los), as estações quentes serão marcadas por cores elétricas como os verdes, os rosas e os amarelos garridos.

Out: Decote bardot – In: Golas babydoll

À medida que as famosas golas bardot têm vindo a desaparecer da ribalta, a pouco e pouco as golas babydoll começam a estar por todo o lado. Uma vez que o foco dos vestidos continua na zona do decote, esta atualização faz todo o sentido.

Out: Vestidos de pele – In: Vestidos de ganga

A pele (vegan) tem sido uma tendência fortíssima neste inverno e embora adoremos os vestidos neste material, reconhecemos que com a primavera à porta, estes não combinam com as temperaturas altas. Substitua-os por vestidos de ganga, para um look semelhante, mas muito mais fresco.