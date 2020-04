Confinados em casa, comemos mais do que o habitual e também nos mexemos bastante menos. As flutuações do peso e a falta de exercício físico levam à perda de firmeza da pele. Mas há dermocosméticos, à venda online, que ajudam.

