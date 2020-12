Existem atualmente milhares de produtos de beleza e praticamente todos os dias somos bombardeados com novidades do universo da cosmética, que se sucedem a um ritmo alucinante, muitas vezes acompanhadas por campanhas agressivas. Mas, entre tantas opções, ficamos indecisos, temos dúvidas em relação aos cuidados de beleza e até questionamos a eficácia de alguns cosméticos e tratamentos.

Para saber o que é verdade ou apenas um mito, pedimos, em tempos, a José Campos Lopes, na condição de presidente do Grupo de Dermatologia Cosmética da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia, que comentasse 15 frases que espelham e, nalguns casos, resumem as nossas dúvidas. Leia agora as respostas do especialista e esclareça, de uma vez por todas, alguns mitos e ideias feitas.

1. Se aplicar um creme de dia à noite o efeito é o mesmo de um creme de noite

"A aplicação de um creme de dia à noite não tem qualquer problema. Sucede que há tendência para incorporar proteção solar nos cremes de dia, o que à noite não fará sentido. Independentemente de ser de dia ou noite, terá que ser adequado ao tipo de pele e idade", sublinha José Campos Lopes.

2. Quanto mais caro for um cosmético melhor é

"A qualidade não se mede pelo preço, pelo tamanho ou tipo de embalagem", garante o médico.

"O preço traduz muitos componentes, desde a investigação à imagem de marca", refere ainda o especialista.

3. Os cremes para peles maduras provocam acne em peles mais jovens

"O conceito de creme para peles maduras está em regra associado à ideia de que a partir de certa idade a pele é mais seca. Se assim não for, um creme ou serum poderá provocar uma acne cosmética", adverte José Campos Lopes.

4. Se começar a usar um antirrugas aos 25 anos quando chegar aos 40 já não faz efeito

"Os princípios ativos dos cremes anti-rugas serão sempre eficazes, independentemente do tempo que forem utilizados. Podem é não ser capazes de concretizar os objetivos porque o envelhecimento progride quer se queira quer não. O creme que cumpre aos 25 pode não ser suficiente aos 45", diz.

5. Não vale a pena usar um creme de contorno ocular

"O creme contorno de olhos pode não ser indispensável, mas é útil em certas pessoas que podem não tolerar um creme normal naquela área particularmente sensível", afirma José Campos Lopes.

6. Os anticelulíticos não resultam se não se fizer uma massagem durante a aplicação

"O controle da celulite tem de ser multifatorial, com dieta, exercício e massagem", acrescenta o especialista.

7. O peeling caseiro tem resultados tão satisfatórios como o realizado nos consultórios de dermatologia

"Os peelings caseiros são esfoliações ligeiras e superficiais enquanto os peelings médicos podem ser mais profundos e usarem produtos com funções específicas, nomeadamente anti-acne, despigmentantes, etc...", sublinha o médico.

8. Beber água hidrata a pele e isso nota-se

"Uma ingestão adequada de água pode considerar-se condição sine qua non para a boa hidratação cutânea", assegura José Campos Lopes.

9. Um cosmético sem perfume é melhor para a pele

"Um creme sem perfume pode ter grande interesse para pessoas alérgicas. De igual modo, pode haver alergias a conservantes e outros constituintes. Um creme dito hipoalergénico deve apenas significar a preocupação de conter elementos que estatisticamente serão menos prováveis causadores de alergia", afirma o especialista.

10. Os champôs anti-queda funcionam

"Para travar a queda de cabelo, os champôs encontram-se na cauda dos produtos úteis. Ao suspendermos um tratamento anti-queda verdadeiramente eficaz iremos sentir a sua falta, notar a diferença relativamente à queda do cabelo que o tratamento conseguia evitar", sublinha José Campos Lopes.

11. Não existe nenhuma forma de prevenir as estrias

"Não existe forma de prevenção totalmente eficaz para as estrias. No entanto, medidas de hidratação e usar ativos anti-estrias podem ter algum valor no minorar do problema", acrescenta o especialista.

12. A maquilhagem envelhece a pele

"A maquilhagem não envelhece a pele. Em peles acneicas, maquilhagem que não seja oil free pode agravar a acne", adverte José Campos Lopes.

13. A pele dos homens é mais resistente do que a das mulheres, por isso não se justifica que tenham tantos cuidados como nós

"Não se pode dizer que a pele masculina seja mais resistente que a feminina", realça o especialista. "É mais espessa e, em média, mais gorda. Em pessoas saudáveis, as peles secas são mais raras entre os homens. Tolera melhor produtos com pH mais alto, mas a intolerância é igual nos dois sexos. As rugas de expressão são mais fundas no homem, porque os músculos são mais desenvolvidos. Portanto os cuidados podem ser diferentes, mas são igualmente importantes", diz.

14. Não existe diferença entre um cosmético que se apresente sob a forma de sérum e um cosmético que se apresente sob a forma de creme

"As formas de apresentação [em creme, emulsão, gel, loção ou sérum] não são diferentes nos princípios mas, sim, no veículo que suporta e permite a ação daqueles princípios", esclarece José Campos Lopes.

15. Vale a pena usar um creme específico para o contorno de lábios

"Os cremes de contorno de lábios são importantes para pessoas que tenham as rugas do lábio superior particularmente marcadas. É o caso de fumadoras, nas quais aparecem mais precocemente rugas verticais, o chamado código de barras", afirma o especialista.

Texto: Raquel Amaral com José Campos Lopes (dermatologista)