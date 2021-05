Troque os seus discos descartáveis por discos reutilizáveis

Com um mundo tendencialmente cada vez mais verde, o mundo do skincare ainda continua a ser um mundo com muitos excessos e muito desperdício devido aos produtos de uso único.

Há pequenas alterações que podemos fazer à nossa rotina diária para transformar os nossos rituais de beleza em rituais mais amigos do ambiente. Uma troca muito simples que podemos começar a fazer é optar por discos reutilizáveis ao invés dos habituais discos de algodão. Este será um pequeno passo que pode dar início à sua caminhada pelo mundo da sustentabilidade e consumo de produtos amigos do ambiente.

Se este for um tópico que a interessa e um estilo de vida que quer abraçar, aconselhamo-la vivamente a que siga a @catarinafpb no instagram – é uma influencer digital que partilha o seu modo de vida Zero Waste e nos apresenta pequenas mudanças que podemos fazer no nosso quotidiano para deixarmos uma marca menor no ambiente.

Além da vertente de influencer digital, Catarina criou a Loja do Zero. Um supermercado onde só vai encontrar produtos amigos do ambiente para a ajudar a entrar nesta caminhada que é o estilo de vida sustentável.

Conheça as marcas onde pode comprar discos que lhe vão durar perto de uma vida, em vez de um único uso.