Tal como se consegue mudar o look ao acrescentar um acessório, também é possível fazê-lo ao mudar o seu penteado do dia a dia e por vezes, o que necessita apenas é de inspiração. As tranças são um dos penteados mais fáceis de fazer e com estas consegue ter um look diferente.

Se apenas consegue fazer a trança tradicional ou adora arriscar noutros modelos, dê uma vista de olhos nas sugestões que temos para si e adapte a sua trança consoante o seu mood e look.