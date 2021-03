Embora o champô seco seja usado para dar volume ao cabelo, este acaba por desaparecer em poucos minutos, fazendo com que a franja fique “colada” à testa e que os caracóis não durem até sair de casa. Estes são alguns dos problemas que as mulheres com cabelo fino acabam por enfrentar quase todos os dias. E se lhe revelarmos que estes dilemas podem acabar com um simples corte de cabelo?

Cabelo curto significa volume e é por isso que mulheres com cabelo fino devem optar por estes tipos de cortes. Sendo assim, vamos mostrar-lhe quatro opções em que deve apostar para deixar o seu cabelo mais volumoso e perfeito. Dê uma vista de olhos!

Soft pixie

Ideal para mulheres irreverentes, este corte bem curto é uma opção bastante elegante para quem não tem medo de arriscar.

Micro bob

Este corte vai potenciar um boost de volume no seu cabelo e adicionar um estilo trendy ao seu look.

Blunt edges

Este corte é perfeito para quem pretende adicionar umas pequenas ondas para acrescentar mais volume.

One lenght

Ideal para quem pretende um corte curto mas reto, sem ter que recorrer às camadas para acrescentar volume.