Sabia que lavar o cabelo à noite não é a mesma coisa que lavar de manhã? Para além de obter resultados diferentes, o facto de o fazer de maneira incorreta pode resultar num cabelo danificado ou com péssimo aspeto.

Para que o possa lavar à noite tranquilamente e consiga acordar com um cabelo incrível, dê uma vista de olhos nas dicas que temos para si.

1. Depois de lavar o seu cabelo, é muito importante que o deixe secar completamente antes de ir para a cama. Se o seu cabelo estiver completamente seco, terá muito melhor aspeto pela manhã.

2. Divida o seu cabelo em dois e depois faça um apanhado, estilo Princesa Leia, em cada uma das partes. Se costuma dormir de lado faça o apanhado no cimo da cabeça, mas sem nunca o deixar demasiado apertado. Assim que acordar, verá que este processo terá resultado em ondas imperfeitas que vão deixar o seu cabelo maravilhoso e fácil de estilizar.

3. Se o seu cabelo for curto e não conseguir fazer um apanhado, seque-o com o secador e separe-o em quatro partes iguais. De seguida, puxe cada uma delas para cima, borrifando com um hairspray nas raízes. Enrole pedaços do cabelo para trás, como se estivesse a enrola-los à volta de um ferro para caracóis, de modo a conseguir um pequeno "rolo" de cabelo e prenda com ganchos. Repita o processo quantas vezes forem precisas até ter o cabelo todo desta maneira e borrife com hairspray. Durma assim e de manhã vai obter um cabelo cheio de volume.

4. Utilize amaciador apenas nas pontas para não ficar com o cabelo oleoso nas raízes. Esta dica aplica-se se também lavar o cabelo de manhã.

5. As almofadas precisam estar sempre bem limpas e lavadas. Almofadas sujas resultam num cabelo pegajoso e sujo assim que acordar.

6. Se preferir, penteie o cabelo de cabeça para baixo para criar algum volume. Depois coloque-o para trás da orelha como se fosse fazer um rabo de cavalo lateral, e faça um apanhado folgado.