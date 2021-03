Com os salões de cabeleireiro fechados, muitas mulheres já anseiam pela próxima marcação com o seu hairstylist. Sonham com a coloração para tapar os já demasiado óbvios cabelos brancos, ou com a urgência de dar um corte ao cabelo que aparenta não ver uma tesoura desde o milénio passado. Se esse for o seu caso, pode começar já a planear a sua próxima mudança de visual.

Se quiser abraçar as tendências, pode escolher o blunt bob, o corte das fashionistas, ou as adoradas franjas do Instagram, as curtain bangs. Se quiser aventurar-se pelas tendências de coloração tem que experimentar a cor de destaque de 2021, o cobre.

Adorada pelas celebridades de Hollywood, esta or mistura o ruivo com o castanho, criando várias nuances, conforme os gostos pessoais, de um tom híper natural que oferece um ar jovem e moderno.

Curiosa? Conheça as sete celebridades que a vão convencer a experimentar o cobre no seu cabelo.

Julianne Moore

Jessica Chastain

Emma Roberts

Sophie Turner

Lucy Hale

Marina Ruy Barbosa

Madelaine Petsch