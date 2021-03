Como dizem, os olhos são o espelho da alma, e por isso têm de estar sempre 'on point'. Normalmente as mulheres usam máscara de pestanas para transformar o olhar em algo penetrante e feminino. Para isso, basta colocar umas boas camadas de produto, o que dá logo um ar mais desperto e composto ao rosto.

Por vezes, o complicado é descobrir qual a máscara ideal para a sua cor de olhos e formato de pestanas, mas vamos ajudá-la a conseguir a mais perfeita e adequada para si.

Tipos de aplicador

Escova - Este é o modelo mais tradicional. É o aplicador que acaba por fornecer um pouco de volume de uma maneira muito subtil.

Pente - Com este aplicador, as pestanas acabam por ficar mais alinhadas e separadas. Ao mesmo tempo, ajuda a defini-las e a alongá-las, conquistando um look natural.

Escova e pente - É a máscara que costuma ter cerdas mais grossas de um lado (para dar volume), sendo que o outro lado é um pente (que ajuda a alongar).

Curvado - Esta máscara faz com que as pestanas sejam levantadas desde a raiz, funcionando quase como um revirador de pestanas, acabando com um resultado mais curvado e definido. É indicado para quem tem as pestanas caídas ou menores na parte interna ou externa em relação ao centro da pálpebra.

Cerdas abertas e separadas - São perfeitas para deixar as pestanas mais soltas e bem penteadas. O facto de as cerdas serem mais abertas e separadas facilita a sua passagem nas pestanas.

Cerdas alternadas - São capazes de definir bem as pestanas. Perfeito para quem as tem mais curtas.

Tamanho máxi - Este aplicador é constituído por cerdas numerosas e próximas umas das outras. Este formato acaba por depositar mais produto nas pestanas, deixando-as mais grossas e destacadas em cada camada aplicada.

Fino - É um modelo pequeno e fino que ajuda bastante as pestanas inferiores. Fornece uma aplicação mais precisa e sem acidentes desnecessários. Se fosse maior iria pesar e dificultar a aplicação do produto nessa área.

Cónico - Este formato ajuda a que mesmo as pestanas do canto interno do olho sejam alcançadas. Indicado para alongar o comprimento das mesmas.

Ampulheta - Devido ao seu formato, o produto é depositado em maior quantidade em ambos os cantos do olho. Acaba por dar uma sensação de um olhar mais aberto e alongado

Formato dos olhos

Levemente caídos - Destaque as pestanas mais centrais e as do canto interno do olho. Se fizer o contrário e acabar por destacar as pestanas do canto externo, fará com que o problema seja mais acentuado.

Afastados - Aplique a máscara nas pestanas do canto interno do olho. Isso fará com que a o foco seja lá, dando a sensação de que os olhos são mais próximos.

Próximos - Pretendendo-se criar a ilusão de que os olhos são mais distantes, o ideal é investir numa aplicação de muitas camadas no canto externo do olho.

Pálpebras Pesadas - Aplique uma máscara que ajude a engrossar mais as pestanas. De seguida aplique outro produto, mas com efeito alongador.

Pestanas

Retas - Quem tem pestanas retas normalmente tem dificuldade em obter o efeito mais curvado e volumoso. Para estes casos o melhor é utilizar uma máscara de longa duração (são as mais indicadas para dar o efeito pretendido). Use primeiro um revirador de pestanas e depois aplique várias camadas da máscara.

Claras - Normalmente para quem tem pestanas muito claras (como as ruivas e loiras) o produto preto acaba por se destacar demasiado, dando a sensação que está a usar bastante máscara de pestanas. A solução é apostar nas fórmulas mais claras, em tom cinzento e castanho. Ou então, combinar 2 cores de máscara: a preta para as pestanas superiores e uma mais claras para as inferiores.

Finas - Se tem pestanas finas a solução é mesmo usar uma máscara preta e espessa. Aplique várias camadas para um efeito bastante dramático. Finalize separando as pestanas com um pente específico.

Cor dos olhos

Castanhos - Use uma máscara bem preta. A tinta vai criar um contraste suficiente, para que os olhos se destaquem mais. Ao escurecer as pestanas, garante um olhar mais aberto.

Castanho claros - Para esta cor, a máscara perfeita é a castanha. Assim, o fundo quente castanho fará destacar mais o tom esverdeado natural que a íris dos olhos costuma ter. Também, esta cor é indicada para quem não quer carregar tanto o olhar com uma máscara preta. Perfeita para quem tem pele e cabelo mais claros.

Azuis - Use uma máscara na cor cobalto. Normalmente, isto faz com que a parte branca do olho pareça muito mais clara. O efeito é ainda mais visível em quem tem olhos azuis.

Verdes - Experimente os tons de vinho. Irá deixar os seus olhos verdes ainda mais vibrantes e destacados.

Máscara de pestanas

Transparente - Se quer um look mais discreto e natural, esta cor de máscara é perfeita. Apesar disso, pode ser um 2 em 1. Pode servir também para pentear e definir a sobrancelha.

Branca - Ajuda a aumentar e a dar mais volume às pestanas. Serve como uma espécie de base para a máscara preta ou colorida, que irá colocar.

À prova de água - A solução para quem tem olhos muito sensíveis e mais propícios a lacrimejar, é de facto a máscara de pestanas com fórmula à prova de água. Apesar de ser mais difícil de passar do que o normal, consegue fixar-se por muitas mais horas.