Um dos efeitos da pandemia nos nossos hábitos está relacionado com as nossas unhas – após meses sem poder fazer uma manicura com as nossas esteticistas de sempre, muitas de nós aprendemos a cuidar das unhas em casa, fazendo designs de nail art super inovadores com um produto final bastante profissional.

Se este for o seu caso e, se passou a tratar das suas unhas em casa, saiba que a saúde e o bom aspeto das mesmas não se resume a uma boa camada de verniz com as suas cores favoritas. Para além do aspeto estético, temos que cuidar também da saúde das cutículas e da pele das mãos, para manter um aspecto jovem e bem tratado!

Saiba que passos tem que acrescentar à sua rotina de cuidado das unhas:

Cuidado com os detergentes da loiça

Tenha em atenção que detergentes usa para lavar a loiça. Existem muitos químicos agressivos neste tipo de produtos – sempre que possível opte pelas alternativas mais naturais e pelos produtos que garantem serem gentis na pele.

Limpeza profunda

A manutenção das unhas não se limita ao cortar das unhas. Não se esqueça de fazer uma limpeza profunda com os instrumentos todos – desde escovar as unhas a utilizar o palito para remover a sujidade que vai acumulando debaixo da unha.

Hidrate bem as mãos

Especialmente agora, que passamos a vida a desinfetar as mãos com álcool gel, hidrate regularmente as mãos e não negligencie as unhas!

Proteja as unhas de produtos agressivos

Na altura de remover o verniz, procure utilizar produtos sem acetona. Sim, sempre pensámos que a acetona era o produto de eleição para remover verniz. Na realidade, a acetona em si é muito agressiva para unhas sensíveis. Opte sempre por produtos para remover verniz sem acetona – pode encontrá-los em qualquer supermercado.