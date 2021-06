Acordar com os olhos inchados é uma realidade que todas nós, numa altura ou noutra da vida, já teremos encarado ao olhar para o espelho de manhã e, enquanto as olheiras, com um bocadinho de esforço e com o corretor certo, se conseguem disfarçar, para o inchaço debaixo dos olhos não há maquilhagem que sirva.

Os olhos inchados surgem com a retenção de líquidos na zona periorbital, o que pode ser provocado por vários fatores, desde a falta ou o excesso de horas de sono, mudanças alimentares, ou até uma noite de choro que por muito que queiramos, às vezes é inevitável.

Para acabar com este problema há várias estratégias que podemos utilizar:

Dormir com a cabeça elevada

Pode utilizar uma almofada mais alta (ou colocar uma toalha dobrada debaixo da mesma) para elevar a cabeça, evitando a retenção de líquidos e, consequentemente, prevenindo os tão temidos “papos”.

Aplicar frio

Esta é uma estratégia clássica – utilize face rollers, cubos de gelo ou até mesmo uma colher resfriada no frigorifico. O frio fará o inchaço mirrar parecendo que este nunca esteve lá.

Beber mais água

Como evitar retenção de líquidos seja onde for? Aumentando o consumo do mesmo. Se estiver devidamente hidratado, o nosso corpo reduz a retenção de líquidos drasticamente.

Usar cremes especializados para os olhos

Hidrate bem a pele debaixo dos olhos, que é uma pele extremamente sensível, com os produtos certos. Procure cremes de olhos com ação anti-inflamatória para ajudar a combater este problema.