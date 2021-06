Aposte nestes protetores solares

Certamente já sabe que uma ida à praia é sinónimo de utilizar protetor no rosto (e não só), mas na realidade não são apenas as idas à praia que exigem que protejamos o rosto das agressões do sol. O protetor solar deve ser aplicado todos os dias sem exceção, até nos dias em que não se sai de casa, ou naqueles em o sol está escondido atrás das nuvens.

Utilizar protetor solar diariamente protege o rosto do surgimento de sinais perigosos que possam vir a desenvolver problemas graves e, previnem também o aparecimento de rugas e envelhecimento precoce do rosto, o sol apesar de ser a maior fonte de vitamina D, e ser essencial na nossa vida, é a maior causa para uma aparência envelhecida.

Devemos manter uma relação saudável com o sol, não abrindo mão da exposição solar controlada, mas devemos também manter sempre todos os cuidados necessários para a nossa saúde. Como tal, conheça as nossas sugestões para se proteger do sol neste verão.