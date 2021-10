A Ringana, marca austríaca de cosmética, beleza e suplementos vegana e sustentável, oferece este ano pela primeira vez um calendário do advento especial a todos os que pretendem adoçar a sua época pré-natalícia e a dos outros com produtos cosméticos eficazes, sustentáveis e frescos.

A particularidade do calendário "Spice up your Xmas" também se deve ao conceito de sustentabilidade da Ringana. As 6 janelas com sete produtos numa embalagem reciclada com um design vistoso ajudam a evitar desperdícios e lixo excessivo precisamente na época natalícia.

Em cada domingo de Advento, no Dia de São Nicolau e na Noite Santa, quem tiver o calendário limitado ficará feliz com produtos de beleza, de cuidado corporal, dentário e de higiene pessoal de elevada qualidade.

O calendário do advento "Spice up your Xmas" estará disponível a partir de 2 de novembro de 2021 pelo valor de 98€.

A pensar em presentes bonitos e sustentáveis, a marca conta ainda com o "Lovely Xmas Set"

Lovely Xmas Set créditos: Ringana

Cuidado eficaz, vegano e inovador para os entes queridos e capaz de fazer jus às mais elevadas exigências? A Ringana oferece tudo isso em três produtos que foram cuidadosamente incluídos no "Lovely Xmas Set".

Graças a substâncias como o extrato de sangue de dragão e a cera de bagas, o FRESH lip balm rosé & shine deixa os lábios especialmente macios, sendo ainda adequado para os dias de festa devido ao seu ligeiro brilho rosé.

Mais-valia extra: o gengibre dá um sabor fresco picante e, juntamente com o ácido hialurónico, garante um efeito de preenchimento natural.

O FRESH soap pomegranate feito à mão é rico em antioxidantes e é perfeito para uma limpeza suave da cabeça aos pés. A fórmula especial tem um efeito hidratante, auxilia o manto natural protetor contra ácidos da pele e proporciona-lhe uma sensação suave. Embalado na toalha de algodão biológico da marca.

O FRESH body milk rosé, criado especificamente para o Natal como edição especial em cor-de-rosa, é um cuidado nutritivo que foi particularmente desenvolvido a pensar nas necessidades da pele seca. Nutre e acalma a pele seca com óleos vegetais de elevada qualidade e proporciona uma suavidade e um bem-estar intensos.

O "Lovely Xmas Set" limitado estará disponível a partir de 9 de novembro de 2021 pelo valor de 54,70 € e é limitado ao stock existente.