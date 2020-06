Quando pensamos em skincare ou produtos de beleza de forma global, uma fronha de seda não é algo que nos vem logo à cabeça. No entanto uma simples fronha de seda pode fazer mais por si e pelos seus cuidados de beleza do que alguns dos melhores cremes. De facto este tecido luxuoso está cheio de vantagens não só no cuidado da pele mas também na saúde capilar.

Se já está a pensar como as fronhas de fio de seda naturais podem ajudar a sua pele e cabelo, comecemos por relembrar quantas horas por dia passamos com a cara na almofada.

Vamos então conhecer alguns dos seus benefícios:

1. Hidrata a pele e o cabelo

É importante dizer que a fronha de seda não tem nenhuma fonte de nutrientes e, apesar de conter aminoácidos, estes não são transferidos para a pele e cabelo. Porém, o tecido conserva os óleos naturais que produzimos durante a noite e ajuda a fixar os seus produtos de skincare, justamente por não absorver humidade.

2. Previne rugas

As fronhas de seda podem ajudar e prevenir pequenas linhas e marcas de expressão por conta da sua superfície lisa e sedosa que, ao contrário de outros tecidos, não provoca fricção entre a sua pele e o almofada.