O seu batom acabou? Já não tem corretor de olheiras ou até mesmo base? Não desespere, pois vamos dar-lhe quatros dicas para voltar a trazer estes produtos à “vida” e assim, conseguir ainda aproveitar o resto que acaba por ficar nas embalagens que vão para o lixo.

Dê uma vista de olhos!

Hidratante

Uma boa dica para fazer a sua base ou corretor durar mais, é acrescentar umas gotas do seu hidratante ao produto em questão. Isto vai fazer com que consiga dissolver o resto do produto que se encontra no frasco e assim garantir ainda mais a sua utilização.

Batom líquido

Não desespere logo assim que o seu batom começar a chegar ao fim, porque ainda consegue retirar algum produto dele. Para isso, basta que retire a borracha ou plástico que retira o excesso de produto e aproveitar o que ainda lá está.