5 - Não cuidar do couro cabeludo

O primeiro passa para que comece a dar mais atenção às madeixas é saber que o cuidado do cabelo começa pelo couro cabeludo. Um couro cabeludo que não é saudável impede que os seus cabelos cresçam de maneira adequada.

Deve aconselhar-se com um profissional sobre quais os produtos mais aconselhados para si.

6 - Roer as unhas

Mastigue pastilhas, arranje um elástico para entreter as suas mãos, peça aos seus amigos e familiares para lhe chamarem a atenção, etc... Para além de ser um hábito horrível, esteticamente as suas unhas ficarão feias e arrisca-se a ter infeções e inflamações na unha e graves problemas gastrointestinais.

7 - Exposição excessiva ao sol

Excessiva ou nas horas de maior calor (10:00 às 16:00), a probabilidade de causar danos a longo prazo é substancial. Não obstante, terá mais tendência para rugas, manchas entre outras mazelas.

8 - Beber pouca água

A água hidrata significativamente e é das melhores amigas do corpo humano! Elimina substâncias tóxicas no organismo, o brilho e força do cabelo também dependem dela, ajuda na limpeza dos rins, etc... Beba, pelo menos, 8 copos de água por dia.

9 - Pentear os cabelos ainda molhados

Engana-se quem pensa que, ao sair do banho, já pode pentear o cabelo. Na verdade não deve penteá-los totalmente húmidos, pois isso favorece a quebra. O mais indicado é usar escovas de dentes largos e côncavos para que os cabelos não fiquem quebradiços.

10 - Usar base de outra cor

Sempre que comprar a base deve testá-la no contorno entre o maxilar e pescoço e nunca nas mãos. Estas têm uma tonalidade diferente logo, vai induzir em erro. Não obstante, tenha cuidado com a quantidade que coloca. A base serve para uniformizar o rosto e esconder pequenas imperfeições.

11 - Fumar

O fumo faz ressequir a sua pele e a nicotina prejudica gravemente a oxigenação e produção de colagénio, sendo o resultado o envelhecimento prematuro da pele.

12 - Nunca limpar o telefone/ telemóvel

Use toalhitas diariamente ou um pouco de álcool para limpar o equipamento. Sabia que tem tantos ou mais germes que um tampo de sanita?! Por isso se anda com borbulhas num lado do rosto previna-se porque pode ser consequência de um equipamento sujo.

13 - Dormir mal

Se dorme mal saiba que tem mais propensão a ter linhas de expressão e rugas, uma vez que há uma redução da elasticidade da pele e a recuperação do efeito solar é vagarosa. Isto acontece porque é durante o sono que o organismo trabalha para desintoxicar e recuperar o organismo. Evite o stress, trabalhar antes de se deitar, beba um chá, tome um banho relaxante, entre outros.

14 - Usar condicionador a mais

Algumas pessoas acreditam que quanto mais condicionador usarem mais hidratado o cabelo vai ficar. Na verdade, exagerar na quantidade de creme pode deixar o cabelo pesado, sem vida e oleoso – mesmo que o cabelo seja naturalmente seco. O ideal é colocar um pouco de creme na palma da mão e espalhar somente nas pontas.

15 - Colocar o perfume depois de se vestir

Colocar perfume na roupa, além de poder manchar, pode não dar o efeito esperado. O perfume é feito para ser aplicado na pele, onde, com o calor do corpo ele exalará o aroma esperado. Por isso, evite colocar o perfume por cima da roupa. Prefira passar no pulso e atrás das orelhas.

