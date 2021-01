O kabuki brush ainda é um mistério para alguns amantes de beleza, pois se existem alguns que já ouviram falar dele mas não o conhecem, outros usam-no mas nem sabem qual é o nome.

Posto isto, vamos tirar-lhe todas as dúvidas acerca deste pincel e mostrar-lhe como e para quê é que ele deve ser usado durante a sua makeup. Dê uma vista de olhos!

Função

Quase que podemos considerar este pincel como se fosse uma esponja de maquilhagem, até porque os dois tem o mesmo objetivo só que feitos de materiais diferentes. Este objetivo é a colocação de pó solto ou compacto, mas também para creme e formulas liquidas.

Uso

Devido ao facto de na sua composição ter cerdas firmes, faz com que seja muito fácil de usar e por isso, vamos dar-lhe algumas dicas de como pode tirar partido deste pincel. Pode optar por polir, ao fazer traços curtos e curvos, rodar, ao optar por movimentos circulares, pontilhar, ao dar pequenas chapadas, ou ainda varrer, ao optar por movimentos mais longos e leves. Todos estes vão depender do produto que está a utilizar e do objetivo que pretender obter na sua makeup.

É importante ainda referir que existem vários modelos de kabuki brushes, sendo alguns deles mais específicos para os usos que referimos acima.