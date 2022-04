Sephora Collection apresenta Rouge Is Not My Name, batons acetinados com uma nova fórmula super flexível que, com uma paleta de 20 tonalidades saturadas, desde as mais nude às mais ousadas, são ideais para explorar a diversidade na beleza, desmistificar ideias pré-concebidas, estimular a experimentação de novas cores, e que, sem borrar ou manchar, são perfeitos para assinalar o Dia Internacional do Beijo (13 de abril).

Rouge Is Not My Name créditos: Sephora

Com o intuito de ajudar a definir a beleza individual ao democratizar produtos de alta qualidade, sustentáveis, fáceis de usar e acessíveis, a Sephora Collection surge com Rouge Is Not My Name, feitos com plástico 60% reciclado, sem qualquer ingrediente de origem animal – o que lhe confere um carimbo vegan – estes batons de longa duração tornam os lábios mais lisos, suaves e bonitos dia após dia.

Numa combinação de cor vibrante, efeito duradouro e hidratação de oito horas com uma só passagem, os pigmentos revestidos com óleos criam tons de alta intensidade e uma textura macia, adaptando-se aos movimentos dos lábios e permanecendo confortável durante todo o dia.

Sephora Collection, Rouge Is Not My Name créditos: Sephora

Arrisque em novos tons e aproveite o Dia Internacional do Beijo com estes novos batons. A Sephora Collection, Rouge Is Not My Name já está disponível nas lojas físicas e online da marca, com o preço de 13,99€.