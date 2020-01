3. Tenha cuidado durante a aplicação

É muito importante saber como aplicar o batom. A primeira aplicação da cor deve ser no centro do lábio e em seguida deve pressionar com o dedo ligeiramente para distribuir a cor por toda a zona. Para garantir que a cor se mantém por mais tempo, deve delinear os lábios com um lápis do mesmo tom.

4. Aplique duas camadas

O último passo para garantir que a cor se irá fixar nos lábios o que deve fazer é o seguinte: colocar outra camada de batom, secá-lo com um kleenex e terminar com pó solto para fixar a cor. Et voilá! Com estas dicas terá um batom vermelho perfeito, pronto para durar todo o dia, ou toda a noite.

Curiosidade: o Ruby Woo da Mac é considerado o batom mais vendido do mundo. Desde o seu lançamento, em 1999, que se converteu num produto de culto. A marca confirmou que se vendem quatro unidades por minuto no mundo inteiro.