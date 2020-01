A pele é o maior órgão do corpo humano. No entanto, as diferentes zonas exigem cuidados específicos. No rosto, tal como sucede no corpo, cada tipo de epiderme é determinado por diferentes fatores genéticos, hormonais e até ambientais. Independentemente disso, muitas vezes, sem termos consciência disso, acabamos por fazer coisas que a prejudicam. Descubra já os (maus) hábitos que deve mudar.

1. Trate sempre a pele com suavidade

Evite fazer esfoliações agressivas, esfregar o rosto com a toalha ou mexer em lesões, como borbulhas ou arranhões, ao contrário do que muitas vezes tende a fazer. Se tratar sempre a sua pele com suavidade, hidratando-a convenientemente, notará a diferença!

2. Mantenha-se longe do fumo

Uma epiderme em contacto com o fumo do tabaco é uma epiderme menos saudável. Os químicos dos cigarros entram na corrente sanguínea e atingem a pele, tornando-a amarelada e irregular. Mesmo que não fume, o simples facto de estar numa sala com fumo expõe a sua pele aos seus químicos, prejudicando-a.

3. Não descure a proteção solar

Use um creme com fator de proteção solar durante todo o ano e não apenas nos meses de maior calor. Esta é, como sublinham muitos dermatologistas, a forma mais eficaz de contrariar o envelhecimento provocado pelos raios ultravioleta. Ano após ano, o sol deixa as suas marcas na pele, até com uma simples caminhada na rua, como alertam muitos médicos, pelo que importa proteger a pele e prevenir o melanoma.