As duas novas paletas de sombra, à venda em exclusivo nas lojas Continente, foram criadas com base nas tendências de beleza e no conhecimento da Mel Jordão, que não só escolheu o nome, como acompanhou todo o processo de desenvolvimento dos produtos, desde as cores das sombras ao design da embalagem, diferenciadora e mais sustentável.

“Em conjunto com a MyLABEL vi nascer duas paletas de sombras que são a minha cara e que tanta felicidade me trouxeram. As sombras ‘MyLABEL by Mel Jordão’ contam histórias bastante diferentes”, refere a influenciadora.

A paleta de sombra ‘Lucky nº1’ foi desenvolvida em tons esverdeados, e é inspirada na cor dos olhos da Mel, iguais à cor dos olhos da avó. A paleta vai ao encontro de gostos mais ousados, com uma sombra de glitter que permite finalizar este tipo de looks.

A ‘Lucky nº2’ é inspirada na paixão que a Mel Jordão tem por abelhas, bem como, na cor do mel, representando o empoderamento de uma rainha. Esta paleta apresenta-se em tons quentes e permite que sejam reproduzidos vários looks, do mais sóbrio ao mais audaz.

A MyLABEL mantém a aposta no desenvolvimento de produtos inovadores para todas as pessoas que gostam de cuidar de si e garante os melhores cuidados de rosto, corpo, cabelo e maquilhagem, com variedade, preços acessíveis e qualidade comprovada, como atestam as várias distinções alcançadas pela marca.