Instagram, foi bom enquanto durou, mas está na altura de admitir que o Tiktok é a rede social do momento e é também a mais recente (e melhor) fonte de tudo o que são dicas de beleza e moda.

As criadoras de conteúdos têm migrado do instagram para o tiktok e é la onde vamos para nos mantermos atualizadas do que está trendy ou do que é “cheugy” (palavreado do tikok para referir algo que já passou de moda).

Uma das grandes esferas da beleza em que o TikTok nos mantém informados das novidades é no mundo dos penteados. Lá não só sabemos quais são os penteados da moda, como aprendemos a replicá-los para os combinar com os nossos looks.

Se ainda não se rendeu a esta rede social, mas quer estar dentro da moda, continue a ler para conhecer os 4 penteados que fazem furor na rede social do momento.

Bubble braids

Este penteado retornado diretamente da nossa infância, traz uma mistura de nostalgia equilibrada com uma sensação trendy, pois está a ser adotado por influencers e modelos como Gigi Hadid, que utilizou estas tranças no seu aniversário. Dê uma mudança ao seu rabo-de-cavalo e coloque-lhe vários elásticos (da mesma cor) de forma a fazer este efeito arredondado.

Tranças na parte da frente do cabelo

Este é outro penteado que foi repescado da infância de muitas destas influencers. As tranças pequenas à frente da cara contribuem para um ar inocente, que contrasta na perfeição com um outfit mais arriscado.

Penas no cabelo

Se ainda não tivéssemos 100% de certezas de que os anos 2000 estivessem de volta, agora não há como enganar. Este look saído diretamente da época de Y2K, que ficou famoso com celebridades como Anastasia ou Christina Aguilera, está agora a ser adotado por várias influencers, incluindo a rainha do TikTok, Addison Rae.

Anos 70

Talvez a maior tendência de todas, o cabelo volumoso dos anos 70 tem sido uma obsessão geral no TikTok. As famosas curtain bangs, que apenas aparecem nas laterais da cara e o cabelo volumoso com ondas contribuem largamente para este look que nos relembra Farah Fawcett.