Lidar com o cabelo nem sempre é fácil e embora a maioria das mulheres tenham todos os cuidados necessários, existem sempre alguns erros que acabam por cometer.

Para que isto não se repita, vamos revelar-lhe alguns destes erros capilares mais comuns. Dê uma vista de olhos!

Abusar da água quente

É durante o inverno que o seu cabelo acaba por sofrer mais na altura do banho. O excesso de água quente danifica o cabelo e o couro cabeludo, o que faz com que este acabe por ficar mais oleoso e pode provocar a sua queda. O ideal é que mantenha as temperaturas moderadas e no verão aposte na água fria.

Usar grandes quantidades de produto

O grande erro está na quantidade de champô e amaciador que se usa, o que origina o excesso de resíduos e também a escamação do couro cabeludo. Para que isto não aconteça, deve ir aplicando pequenas quantidades de cada um destes produtos na mão e em seguida no cabelo até sentir que este está bem lavado.

Substituir o amaciador pela máscara

Se ainda acha que a máscara substitui o amaciador está enganada. Existem opções que já incluem este componente, mas a maior parte ainda necessita do amaciador para ver o resultado final. O ideal é que olhe bem para as indicações presentes nos rótulos dos produtos.