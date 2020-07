Os cabelos curtos tem ganhado cada vez mais destaque e adeptas no mundo da beleza. Além de serem práticos, são extremamente sexys e femininos, mas por vezes, podem ser difíceis de pentear por algumas mulheres.

A pensar nisso e, porque não queremos que tenha medo de usar o cabelo curto, vamos revelar-lhe o que deve e não deve fazer.

Não abuse do secador

É fundamental que não use o secador na potência máxima, pois os cabelos curtos precisam de ser secos a uma temperatura média. Depois de utilizar o secador, deve aplicar um sérum e deixá-lo secar de uma forma natural.

Prefira a cera ao gel

Se pretende que o seu cabelo fique com aquele efeito molhado, deve apostar nas ceras e nunca no gel, pois estas acabam por dar-lhe um efeito mais natural e não tão seco. Outra dica, passa por aplicar o produto mais nas pontas e metade do cabelo e nunca na raiz, para não o deixar oleoso.