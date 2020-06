A capacidade do ser humano para se lembrar de um cheiro específico supera a capacidade de recordar o que viu, garantem os investigadores. "Deste modo, algumas essências podem ajudar a ativar sensações de bem-estar, a atenuar o stresse e a acalmar e contribuir para o despertar de sensações de prazer", refere. "Por exemplo, a lavanda evoca moderação e um sentimento de racionalidade, o cedro alivia sensações como o medo, angústia e raiva", acrescenta ainda esta especialista.

Os cuidados a ter com os perfumes no verão

Mas, apesar de nos fazerem sentir bem, os perfumes contêm substâncias que podem causar alergias e reações, especialmente no verão, perante a exposição solar. Ao usarmos o perfume diretamente na pele, este tende a ter uma maior fixação, pois envolve-se na nossa camada hidrolipidica e é libertado de forma mais progressiva e prolongada. No entanto, a dermatologista Manuela Cochito deixa um alerta. "Quem tem alergias deve colocar o perfume apenas na roupa", avisa.

"Durante o verão, mesmo quem não é alérgico, não deve colocar perfume em áreas que possam apanhar sol", informa ainda a especialista. As fragrâncias incluem extratos vegetais potencialmente fototóxicos, "que se tornam localmente tóxicos e irritativos após serem expostos ao sol", elucida também o dermatologista Miguel Trincheiras. A exposição solar, após ter-se perfumado, "pode mesmo provocar queimaduras de primeiro e segundo grau", adverte o médico.

Para além disso, pode "deixar pigmentação pós-inflamatória ou favorecer o aparecimento progressivo de uma patologia designada poiquilodermia de civatte, de aspeto eritematoso e pigmentado tipicamente nas laterais do rosto e do pescoço", sublinha ainda o dermatologista Miguel Trincheiras. Para este especialista, habituado a lidar com todos estes casos, o ideal é hidratar sempre a pele antes de aplicar o perfume, "pois vai fazer com que haja menos risco de alergia", garante.

A reação na gravidez, no acne e nas doenças respiratórias Também as grávidas, por terem mais tendência para a formação de pano, uma condição caracterizada pelo aparecimento de manchas de contorno irregular no rosto, devem ter cuidado com a aplicação do perfume, principalmente no verão, em contacto com o sol. O melhor mesmo é prevenir. Por isso, se se vai expor ao sol, "o ideal é não usar perfume", aconselha Miguel Trincheiras. Se o fizer, deve aplicar a fragrância apenas na roupa ou em áreas não expostas à luz solar. Os segredos das fragrâncias de verão Ver artigo

Os perfumes contêm, ainda, por norma, substâncias que podem agravar o acne, um drama para muitas mulheres. Segundo Manuela Cochito, "quem tem a pele com tendência acneica deve ter especial cuidado, não devendo colocar o perfume no rosto e no pescoço", indica. Também pessoas com patologia das vias aéreas superiores, nomeadamente asma e rinite alérgica, "devem ter muito cuidado no uso para evitar a inalação acidental de partículas de perfume vaporizadas, sob pena de poderem desencadear ou agravar uma crise destas patologias", alerta Miguel Trincheiras. "As peles atópicas, geralmente bastante secas, são também mais reativas à aplicação de perfume", adverte ainda o especialista. Durante o dia, principalmente naqueles em que as temperaturas são mais elevadas, deve apostar em perfumes mais leves e que evaporem mais rapidamente, com vista a minimizar a expansão da fragrância. Aposte em aromas florais e frutados, com ervas aromáticas como alecrim e lavanda, muito presentes nas notas que a indústria de perfumantes usa.

Durante a noite, aposte em fragrâncias mais fortes, quentes e intensas, como a da madeira e do âmbar, bem como em cheiros mais doces, como o chocolate, o caramelo, a canela e a baunilha. Nessas alturas, deve privilegiar fragrâncias com elementos mais densos e menos florais para uma evaporação mais lenta. Tenha em conta que a fragrância permanece mais tempo numa pele oleosa do que numa mais seca, pelo que poderá ser necessário reaplicar o perfume a meio do dia.

Os prazos de validade a ter em conta Tal como sucede com todos os cosméticos, os perfumes têm prazo de validade e não duram eternamente, ao contrário do que possa julgar. A cartonagem do perfume deve indicar o tempo estimado de duração após a abertura, sendo que, geralmente, "permanecem em boas condições de utilização durante dois ou três anos, desde que conservados de forma correta, sem exposição solar direta, num ambiente seco e pouco quente", refere esclarece a formadora Sofia Ferreira.

Esteja, contudo, atenta a sinais de deterioração dos perfumantes após um período de abertura mais dilatado, uma vez que podem incluir "uma alteração na coloração do líquido ou a formação de depósito no fundo do frasco", explica Sofia Ferreira. No entanto, em declarações à edição impressa da revista Prevenir, esta especialista referiu ainda que "o perfume é uma mistura muito equilibrada com álcool e é muito raro estragar-se antes de chegar ao fim da sua utilização", sublinha. As zonas onde deve aplicar perfume Os perfumantes devem ser aplicados em zonas corporais que apresentam um maior fluxo sanguíneo: - Próximo do rosto

- Próximo da nuca

- Nos pulsos

- Dobras dos braços

- Umbigo

- Por cima da roupa ou acessórios, no lenço ou no cinto, preferencialmente

Aprenda a escolher o perfume ideal para si Existe um perfume para cada pele. Para saber qual o seu: - Experimente-o no pescoço e no punho, sem esfregar. Aguarde durante cerca de meia hora a uma hora para descobrir a verdadeira personalidade do perfume. - Opte por experimentar um novo perfume de manhã, quando o olfato está mais apurado. - Evite escolher perfumes depois de ter estado em ambientes com fumo ou em locais com odores muito fortes. - Evite selecionar ou adquirir novos perfumes durante a gravidez, pois as perceções olfativas estão afetadas. - Limite o número de fragrâncias que experimenta de cada vez. O nosso nariz só consegue registar, eficazmente, dois a três aromas diferentes. Opte por pedir uma amostra dos perfumes que não experimentou para fazê-lo mais tarde em casa.