Os cuidados a ter com as madeixas na praia

Não há como o negar. O cabelo é uma extensão de nós próprias. Dedicamos-lhe muito tempo e somos capazes, até, de ter mais cuidado com ele do que com a pele ao longo do ano. Que o digam as inúmeras idas ao cabeleireiro, as horas passadas a escolher o champô certo e o condicionador mais adequado, o tempo desperdiçado a tentar acertar no produto de styling que melhor se adapta às nossas madeixas ou até a busca, quase incessante, pela coloração perfeita... É ou não é verdade?

Quando o sol começa a aparecer, estas preocupações tendem a triplicar, nem que seja pela vontade de pisar o areal com umas madeixas luminosas e bem tratadas. Mas, para chegar ao verão e, sobretudo, ao fim da estação, com o seu cabelo de sonho, tem de estar a par das novidades em matéria de tendências. Não só de corte e cor, mas também de produtos, cada vez mais inovadores. Muitos deles apresentam, inclusive, métodos de aplicação diferentes daquilo a que estamos habituadas.

Mas como saber quais técnicas e ferramentas melhores para si? Este é o seu guia para um cabelo de praia impecável:

- Cabelos curtos

O cabelo curto, quando bem penteado e convenientemente estruturado, precisa de brilho extra e de um produto fixante com um acabamento natural. Depois de lavar o cabelo, seque-o com o secador, mas não totalmente. Faça um risco ao lado e aplique um produto com estas características, com as mãos, de forma a alisar e controlar o cabelo.

Para conseguir um efeito original e, simultâneamente, proteger o seu cabelo, pode recorrer a um creme ligeiro. As fórmulas atuais destes produtos permitem este tipo de acabamento, pois não são muito pesados e acabam por ter um efeito bastante sofisticado. O melhor é pedir ao seu cabeleireiro que lhe recomende o mais adequado para si.

- Cabelos médios

Para conseguir um penteado com bastante textura e ondulação, só precisa de aplicar um produto finalizante com alguma fixação, de forma a criar textura no cabelo. Se tem os cabelos lisos, pode fazer uma ligeira ondulação com um ferro de encaracolar e, depois, pentear o cabelo com uma escova para ficar com um acabamento um pouco mais natural.