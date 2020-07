Com o passar do tempo, a coloração ganhou uma nova função. Para além de esconder os cabelos brancos, passou a ser uma arma poderosa na criação de novos visuais de acordo com a moda vigente. E, hoje, cada vez mais mulheres querem uma nova cor nos seus cabelos. Porém, as mudanças na orgânica climática da esfera terrestre têm provocado alterações em toda a nossa vida e principalmente na cor do cabelo pintado.

Um banho de sol sem proteção solar na pele é atualmente inconcebível, pois o sol pode causar danos terríveis a mesma. Os cabelos pintados, da mesma forma, sofrem as alterações da intensidade dos raios solares que modificam a estabilidade da sua cor num período médio de cinco semanas. Para além disso, há outros fatores que contribuem para a alteração da cor no verão, como é o caso dos banhos de praia.

A esses juntam-se as sucessivas lavagens com champôs, principalmente os que não são específicos para coloração pois provocam uma decapagem acentudada, profundas atividades em piscina por causa do cloro e, finalmente, a atividade física que ao provocar uma aceleração nas glândulas sebáceas e sudoríparas alteram a tonalidade original. Atentos a esta situação, os cabeleireiros têm estado conscientes de novas propostas para a manutenção da cor.

A vantagem dos banhos de cor

No passado, quando as cores sofriam alterações, esperávamos para a próxima aplicação para voltar à cor inicial. Hoje, o cabeleireiro, através de novos produtos e novas técnicas, têm ao dispor possibilidades de manter a cada dia a nossa máxima imagem e evitar que fiquemos com a cor do cabelo baça e um aspeto desagradável. A fim de atender a estas necessidades é que foram desenvolvidos os banhos de cor.