Óleos essenciais para a sua beleza? Sim!

Cada vez mais, o skincare tem vindo a assumir um lugar de destaque nas rotinas de beleza e são diversos os produtos utilizados neste cuidado com a pele. Desta vez, o destaque recai nos óleos essenciais e por isso, vamos mostrar-lhe as opções indicadas para cada zona do seu corpo, dê uma vista de olhos!

Rosto e pescoço

Os óleos tem o objetivo de hidratar a pele e isso não é segredo. Por isso aposte nestes para hidratar uma das zonas mais essenciais do seu corpo, o rosto e pescoço.

Limpeza do rosto

Os óleos de limpeza tem como benefício o facto de não serem agressivos para a sua pele. Muito pelo contrário, são ideais para fazer a limpeza do rosto ao mesmo tempo que deixam a sua pele mais hidratada.