Durante recessões e crises económicas, as vendas de pequenos produtos indulgentes como o batom disparam, porque as pessoas estão dispostas a gastar um pouco mais nestes boosters de humor tão necessários.

Embora poucos produtos de beleza possam melhorar instantaneamente o nosso humor, confiança e fazer-nos sentir renascidas como um batom, a era tumultuosa que temos vivido dificulta um pouco o seu uso dado que a máscara facial é ainda obrigatória em vários locais.

Mas os produtos de lábios não vão a lado nenhum e, num futuro próximo, as pessoas têm optado por fórmulas mais amigas da máscara. Produtos híbridos, enriquecidos com óleos que tratam os lábios ao mesmo tempo que os cobrem com cor, têm-se tornado cada vez mais populares à medida que procuramos simplificar as rotinas e privilegiamos durabilidade e facilidade de aplicação.

Com o aligeirar das medidas de combate à pandemia, o desejo geral é de diversão: arriscar em brilhos, voltar a preencher os lábios e a exibi-los como se nunca nada tivesse sido diferente.

O gloss é a tendência mais forte da estação, sendo o seu regresso notório. A nível de cores, será a preferência de cada um... mas os nudes continuam a dar cartas. Queremos também compensar o tempo perdido e trazer tons vibrantes para cima da mesa - como o clássico vermelho.

Conheça estas novidades Bio para os lábios:

GLOSSY VENOM RUBY RED

Um batom gloss vegan que proporciona um brilho radiante e preenche os lábios com uma textura perfeita para um conforto, plenitude e desejo sublimes.

É formulado com óleos de sementes de mirtilo e farelo de arroz ricos em antioxidantes, ceras de plantas 100% veganas que dão brilho e volume exuberante, bem como vitamina E para garantir cuidado e proteção extra.

VELVET WEAR

Com uma textura aveludada e fáceis de aplicar, os batons cremosos mate Velvet Wear deslizam naturalmente sobre os lábios, garantindo uma cor bonita, uso confortável e acabamento acetinado irresistível.

Velvet Wear - Warm Nude créditos: Madara/Organii

Os seus lábios vão adorar esta fórmula luxuosa, enriquecida com óleo de sementes de mirtilo e manteiga de karité para nutrir e proteger a pele, deixando-a macia e sedosa.

Velvet Wear - Magma créditos: Madara/Organii

Certificados pela Cosmos Natural e 100% vegan, formulados com pigmentos minerais puros, sem corantes sintéticos e de origem animal. 99% de origem natural.

Sugestões Madara (todas disponíveis na Organii).