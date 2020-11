Numa altura em que celebramos aquilo que nos torna únicos, autênticos e especiais – ao mesmo tempo que continuamos a rejeitar os padrões do passado e a estabelecer a diversidade do futuro – os conceitos de beleza e bem-estar ganham novos significados e contornos.

Hoje, não procuramos ser mais um rosto, e muito menos ser quem não somos; queremos ser o nosso rosto, e queremos ser a melhor versão de nós.

É precisamente nesta base que está cimentada a Páris Clinics. Fundada por João Páris, que viu na área da saúde e do bem-estar (e também em Portugal) um enorme potencial para inovar e criar um conceito diferente – mais holístico, mais sustentável, mais diverso e inclusivo – esta clínica de Cirurgia Plástica e Medicina Estética recentemente inaugurada no coração de Lisboa (mais precisamente no número 27B da Rua Mouzinho da Silveira, na zona do Marquês do Pombal) prima pela individualização do tratamento de cada pessoa.

A esta abordagem altamente personalizada e integrada juntam-se os mais inovadores tratamentos, com equipamentos de última geração no que à tecnologia médica diz respeito, alguns deles exclusivos (como é o caso do EndoLift e da Emsculpt), e ainda o fundamental valor de sustentabilidade – a Páris Clinics procura evitar ao máximo a utilização de químicos, sendo representante em Portugal de um laboratório suíço que faz o ácido hialurónico único que existe no mundo orgânico, 100% biocompatível.

Com um corpo clínico liderado pela Dra. Sofia Carvalho (Diretora Clínica e especialista em Cirurgia Plástica e Medicina Estética), a Páris Clinics defende uma abordagem holística e integrada ao bem-estar e à beleza, procurando uma combinação única de know-how e experiência clínica, de serviços de Cirurgia Plástica e Medicina Estética, e de tecnologia médica de ponta.

AS PROPOSTAS PÁRIS CLINICS PARA A BLACK FRIDAY

Investir no nosso bem-estar (físico, mental e emocional) é um verdadeiro ato de amor-próprio. É um gesto com um poder sem igual, capaz de revelar o nosso eu mais bonito.

Na Páris Clinics, aquilo que se procura oferecer é precisamente isso: um bem-estar holístico, não só por fora mas também por dentro, que revela a melhor versão de cada pessoa.

Nesta Black Friday, e para que a beleza e o bem-estar sejam cada vez mais descomplicados e acessíveis, a Páris Clinics coloca à disposição quatro packs distintos, focados em quatro objetivos diferentes.

REJUVENESCIMENTO FACIAL

Preço Black Friday: €600 (Preço original: €900 – 30% OFF)

Duração: 4 semanas

Rejuvenescer o rosto até 10 anos? Sim, é possível. Esta combinação de tecnologias permite obter um rejuvenescimento facial, atenuando os sinais naturais do envelhecimento normal da pele (como rugas, flacidez, papos e duplo queixo) e atuando ainda como uma forma de prevenção do aparecimento dos mesmos.

Exilis Ultra 360

4 sessões – 1 vez por semana

Tratamento de Radiofrequência combinado com Ultrassons, que confere de forma imediata um aspeto luminoso e saudável à pele, promovendo um efeito lift e contornos mais definidos.

Firming Guide Gel Sesderma

4 sessões – 1 vez por semana, em conjugação com o Exilis Ultra 360

Gel reafirmante que tem nos seus constituintes DMAE e ácido lático. A ação conjunta com o Exilis potencia a penetração e efetividade deste produto, melhorando a firmeza e elasticidade da pele, atenuando as rugas e estimulando a atividade muscular – efeito lift.

Microneedling com Radiofrequência

1 sessão – Semana 4, após o Exilis com Firming Guide Gel Sesderma

Tratamento combinado de Microagulhamento com radiofrequência, no qual o disparo da radiofrequência ocorre quando as agulhas se encontram na sua profundidade máxima de penetração. Trata-se de um duplo estímulo para a produção de novas fibras de colagénio e elastina, atenuação de manchas, cicatrizes e imperfeições da pele.

PACK CELULITE

Preço Black Friday: € 800 (Preço original: € 1,260.00 – 37% OFF)

Duração: 4 semanas

Uma combinação de tecnologias não invasivas para melhorar significativamente a aparência da pele, melhorando a sua elasticidade, textura e firmeza. As irregularidades e celulite serão atenuadas, de forma indolor e confortável.

X-Xave

8 sessões – 60 minutos, 2 vezes por semana

A Terapia de Ondas Acústicas permite um aumento da circulação sanguínea e linfática, diminuição do stress oxidativo e eliminação de substâncias tóxicas. Ao estimular o metabolismo celular, promove a síntese de novas fibras de colagénio (efeito tonificante) e reestruturação do tecido cutâneo (aumento de elasticidade).

Exilis Ultra 360

4 sessões – 60 minutos, 1 vez por semana

Primeiro e único tratamento que combina simultaneamente radiofrequência com ultrassons. O Exilis permite atingir até as camadas mais profundas da pele, de forma segura, eficaz e confortável, estimulando a produção e remodelação de fibras de colagénio e elastina. De entre os seus benefícios destacam-se a atenuação da celulite, melhoria na flacidez cutânea e remodelação corporal.

Massagem Modeladora

4 sessões – 30 minutos, 1 vez por semana

Em função do tipo de celulite e de cada caso em específico, a Massagem Modeladora poderá ser substituída ou alternada com Drenagem Linfática Manual.

Esta massagem drenante e vigorosa permite diminuir o volume corporal, modelar e definir a silhueta. Verifica-se uma melhoria notória do aspeto da pele, nomeadamente na textura e coloração.

PACK GLÚTEOS

Preço Black Friday: € 1,100.00 (Preço original: € 1,540.00 – 29% OFF)

Duração: 12 semanas

Fiel à abordagem holística e integrada da Páris Clinics, este serviço combina diversas práticas no sentido de perder volume corporal. O Pack Glúteos inclui uma educação alimentar e alteração dos hábitos alimentares – posteriormente, será possível eliminar gordura localizada indesejada mais resistente, obtendo um corpo mais tonificado, definido e delineado.

Consulta de Nutrição

4 consultas – quinzenalmente durante o primeiro mês e posteriormente 1 vez por mês, semana 5 e semana 9. No primeiro mês apenas é realizada consulta de nutrição para alterar hábitos alimentares

Para reduzir volume corporal não basta recorrer aos tratamentos estéticos e aos produtos cosméticos – na Páris Clinics, acreditamos que é essencial existir uma reeducação alimentar para que os resultados sejam os esperados. A alimentação ideal e individualizada permite reduzir o tecido adiposo, regular o intestino e diminuir a retenção hídrica.

Exilis Ultra 360

6 sessões - 1 vez por semana, com início na semana 5

Tratamento combinado de Radiofrequência e Ultrassons que elimina gordura localizada (mais comummente em zonas como o abdómen, flancos, coxa interna, coxa externa e braços) através um processo de lipólise indireta. Adicionalmente, este tratamento permite que a perda de gordura seja

acompanhada de um aumento de firmeza da pele (reorganização e produção de novas fibras de colagénio).

EMSculpt

4 sessões - 2 vezes por semana, com pelo menos 3 dias intervalo, nas semanas 11 e 12

Sistema revolucionário que usa uma tecnologia eletromagnética focalizada de alta intensidade, única até ao momento a combinar tratamento de definição muscular e redução de gordura localizada. Consegue produzir 20 mil contrações musculares em 30 minutos (duração aproximada do tratamento), atuando sobre a musculatura abdominal (incluindo diástase), bíceps, tríceps, gémeos, glúteos e na pele e tecido celular subcutâneo tratando a celulite e flacidez.

3 MONTHS 6 PACK

Preço Black Friday: € 1,100.00 (Preço original: € 1,540.00 – 29% OFF)

Duração: 12 semanas

Três meses para uma definição perfeita: é essa a premissa do 3 Months 6 Pack. Um reflexo da visão holística e integrada da Páris Clinics, este serviço combina diversas abordagens, apostando na educação alimentar e na mudança dos hábitos alimentares. O objetivo? Perder volume corporal. Posteriormente, será possível eliminar gordura localizada indesejada mais resistente, obtendo assim um físico mais tonificado, definido e delineado.

