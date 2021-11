A Ringana, marca austríaca de cosméticos naturais e dos suplementos alimentares, debruça-se agora sobre uma perspetiva global em que o bem-estar e uma pele bonita são obtidos apenas através de um equilíbrio naturalmente saudável do microbioma.

Além das novas cápsulas Beyond biotic e do Fresh soap liquid, toda a gama de cuidado de higiene pessoal foi revolucionada: Fresh stay fresh, Fresh body wash, Fresh hair treatment e Fresh shampoo.

É invisível aos olhos comuns, mas atua da cabeça aos pés a pensar no nosso bem-estar. O microbioma, que é o conjunto de todos os micro-organismos, como bactérias e fungos, que se instalaram no corpo humano.

Ringana Complex créditos: Ringana

"Nos últimos anos, a nível internacional, tem-se dado cada vez mais importância a um microbioma equilibrado", afirmam os CEOs da Ringana, Andreas Wilfinger e Ulla Wannemacher.

"Com o auxílio do nosso departamento inovador de Investigação e Desenvolvimento, conseguimos revolucionar a nossa gama de cuidado de higiene pessoal e obter um nível de eficiência ainda mais impressionante."

Inspired by nature: o complexo NBC7

Graças à presença de açúcares, fermentos e células estaminais vegetais inovadoras, o Ringana Natural Biotic Complex 7 (NBC7) auxilia a função de barreira da pele, hidrata-a e reduz os impactos das influências ambientais nocivas.

No NBC7, recorre-se a sete princípios ativos prebióticos e a pós-bióticos. Os prebióticos servem de alimento para as bactérias benéficas existentes no corpo e fortalecem-nas. Os pós-bióticos são os respetivos produtos metabólicos, que são gerados pelo processo de fermentação. Em conjunto, conferem à pele um aspeto bonito e auxiliam o nosso equilíbrio externo.

Com a nova linha Ringana botics, composta pelos produtos de limpeza Fresh biotic e pelas recém-lançadas cápsulas Beyond biotic com o complexo NBC10, a marca desenvolveu dois potentes complexos que contribuem para o bem-estar mental e físico global.

Linha de limpeza reformulada

Ringana Fresh créditos: Ringana

Fresh stay fresh: a alternativa ecológica ao papel higiénico húmido para a tua zona sensível. Ideal para a flora da pele na zona íntima, cuida com um extrato de rebentos de cereja.

Fresh body wash: um gel de banho ecológico que te mima com princípios ativos suaves, purificantes e revigorantes. Os extratos de musgo e de polipódio proporcionam uma hidratação prolongada.

Fresh hair treatment: para pentear de forma perfeita após a lavagem. O óleo de inchi assegura um cabelo suave e macio. Contém um complexo de proteção térmica e da cor especial proveniente de bambu e de Trametes Versicolor (cogumelo-cauda-de-peru).

Fresh shampoo: Permite uma limpeza suave e profunda do cabelo. Contém seiva fresca de aloé vera que acalma a pele e um extrato de alecrim com efeito antioxidante.