Já imaginou ter o cabelo saído de um Salão Premium, em casa e tudo naturalmente sem químicos nocivos para a saúde e ambiente? A marca canadiana VOIR chega a Portugal como Voir Iberia depois de se tornar um fenómeno no mercado norte-americano com o prémio Grand Prix Beauté, da Revista Elle.

A marca de produtos capilares naturais, saudáveis e sustentáveis lança-se em Portugal através do site, mas também através do Instagram onde irá comunicar as novidades.

Para celebrar a chegada a Portugal, a Voir Iberia oferece 5€ de desconto com o código promo. Na loja irá encontrar todo o catálogo da marca com uma linha de 10 produtos para o cabelo sem químicos nocivos.

Produtos VOIR créditos: VOIR Ibérica

Em destaque estão o Champô + Condicionador Seco Vegan, um spray sem aerossol e amigo do ambiente. E promete substituir rapidamente a longa saga do champô, condicionador, secagem e styling.

Champô + Condicionador Seco Vegan créditos: VOIR Ibérica

E o Óleo Walk in The Sun que hidrata, suaviza e faz o cabelo brilhar com a mistura de óleos de rosas, girassol e jojoba.

Óleo Walk in The Sun créditos: VOIR Ibérica

A marca pretende transmitir a todas as portuguesas a sensação de entrarem num paraíso tropical com o aroma de plantas, flores e óleos vegetais.

Cada produto é cuidadosamente produzido com embalagens recicláveis sem aerossol, botânicos de alta qualidade, extratos vegetais e óleos exóticos que transformam instantaneamente o aspeto e toque do cabelo. Os produtos não contêm silicone, parabenos, sulfatos, TEA, cores artificiais ou óleo mineral e são certificados pela Leaping Bunny (garantia cruelty-free).

A Voir foi desenvolvida por uma criativa com um enorme gosto por beleza e estética no Canadá, em 2017. É uma coleção de produtos premium, essenciais para um bom cuidado capilar, desenhada para elevar e inspirar mulheres em todo o mundo com a arte da natureza, ingredientes sustentáveis e cabelos bem cuidados. Na Europa encontra-se em Portugal, Espanha e Holanda.