Com chegada do frio vêm também as mãos secas e com frieiras. Todos os cuidados são poucos nesta altura do ano e, apesar de muitas pessoas acharem que colocar hidratante chega, a verdade é que há alguns cuidados básicos que deve ter em atenção no seu dia à dia para que consiga umas mãos suaves e bonitas.

Abuse do hidratante

A hidratação é a chave para ter umas mãos saudáveis, sem frieiras e secas. Na hora de as hidratar, o ideal é escolher produtos específicos para esta zona. Assim, a fórmula irá agir de forma potencializada na área e garantir melhores resultados de maneira a conseguir a regeneração total da pele naquela zona.

Não se esqueça do protetor solar

Por estranho que pareça a verdade é que as mãos ficam expostas o dia inteiro à radiação solar, por isso, o uso do protetor não deve ser restrito apenas para o verão. É muito importante desenvolver o hábito de aplicá-lo diariamente, protegendo a pele e evitando o envelhecimento precoce.

Opte por sabonetes com pH neutro

O uso constante de sabonetes ou detergentes contribui para a eliminação da oleosidade natural da pele e, consequentemente, contribuir para que esta fique ressequida. Por isso na hora de escolher o sabonete que vai comprar tenha em atenção os produtos com pH neutro, pois são menos agressivos.

Proteja as mãos de químicos

Para lavar a louça, limpar a casa de banho ou mexer em tintas e outras substâncias químicas, use luvas de borracha. Expor as mãos a produtos abrasivos e químicos agride a pele e faz com que esta fique seca e sensível.

Use luvas quando estiver frio

As temperaturas baixas e o vento são duros para a sua pele das suas mãos, por isso para as prevenir e proteger leve sempre consigo um par de luvas quando for sair. Dê preferência aos modelos com isolamento, que impedem que os dedos e as juntas fiquem rachados. Como medida de proteção extra, pode aplicar creme ou óleo antes de as colocar.