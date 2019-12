3 produtos de beleza que devem estar na sua secretária

“Mulher prevenida vale por duas” é um dos provérbios mais utilizados por todas nós e talvez um dos mais acertados. A verdade é que há produtos que devemos ter sempre perto de nós para estarmos sempre no nosso melhor. Escolhemos os mais importantes e imprescindíveis para esta estação e trouxemos-lhe algumas sugestões. Renda-se e tenha-os sempre por perto!

Creme de mãos

Com a vinda do frio, vêm também as peles secas e as frieiras. Ter um creme hidratante perto de si é uma boa ideia para ter sempre as suas mãos perfeitas. Se quer dar um toque perfumado, escolha um creme com perfume e renda-se a esta produto que pode fazer milagres pela sua pele.

Batom hidratante

Os dias mais frios trazem consigo outro pesadelo... o cieiro! Se quer ter sempre os lábios macios e saudáveis, o batom hidratante vai tornar-se o seu melhor amigo. Escolha seu favorito seja ele mais básico, com brilho ou até com um pouco de cor, o importante é usar e abusar deste produto esta estação.