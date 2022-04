A Mary Kay Portugal apresenta três linhas de produtos para o corpo em edição limitada, para uma verdadeira experiência de spa em casa.

O Conjunto de Pedicure de Edição Limitada conta com 3 passos para se sentir cada vez mais relaxada com os elegantes aromas citrus tea. Com um esfoliante, uma pedra-pomes e uma máscara de pés, este é o conjunto perfeito que reúne produtos que suavizam, nutrem e revitalizam os seus pés.

Dicas de Aplicação:

Passo 1: Molhe os pés e, de seguida, use o Esfoliante para os Pés para suavizar.

Passo 2: Amacie zonas mais ásperas como os calcanhares com a pedra-pomes.

Passo 3: Suavize e rejuvenesça pés secos e com fissuras com a Máscara para Pés que contém óleo de manteiga de Karité e vitamina E.

Conjunto Para Mãos Satin Hands Citrus Rose de Edição Limitada créditos: Mary Kay

Por outro lado, chega também o Conjunto Para Mãos Satin Hands Citrus Rose de Edição Limitada, composto por um suavizante protetor, um esfoliante e um creme nutritivo. Com notas de Lichia Rosa, Pêssego Branco, Limão e Bosques de Caxemira, este é o aroma ideal para uso diário. Esta rotina de três passos vai deixar as suas mãos hidratadas, suaves, sedosas e protegidas.

O ingrediente-chave desta linha é a manteiga de Karité, usada durante séculos para proteger, enriquecer e suavizar a pele. Este ingrediente é conhecido por conter omega-3, que ajuda a manter a barreira natural da pele retendo assim a sua hidratação.

A fórmula perfeita para a sua experiência de spa diária. Presente no Esfoliante Purificante de Karité e no Creme Nutritivo de Karité, promove uma hidratação profunda e suavidade duradoura.

Loção Energizante de Pés e Pernas Mint Bliss de Edição Limitada créditos: Mary Kay

Para finalizar o tratamento de spa em casa, a Mary Kay apresenta a Loção Energizante de Pés e Pernas Mint Bliss de Edição Limitada, o aliado ideal para revigorar os pés e pernas cansados graças à fórmula refrescante de menta. Perfeita para os dias quentes que se avizinham e dias longos em pé.

Para tirar o máximo proveito possível, aplique após um longo dia e massaje a loção nas pernas e pés cansados. Também pode aplicar por cima dos collants. Reaplique sempre que sentir necessidade e onde sentir mais cansaço.

É enriquecido com Extrato de Folha de Alecrim, Extrato de Casca de Salgueiro, Extrato de Casca de Bétula Alba e Glicerina, agentes suavizantes e que melhoram a aparência da pele.