A atriz Charlize Theron e Pippa Middleton, irmã da atual duquesa de Cambrige, Kate Middleton, são bonitas e sedutoras mas esse está longe de ser o único traço que têm em comum. Ambas fazem também parte do grupo de mulheres que, um pouco por todo o mundo, têm uns glúteos em forma de pera, o que as obriga a ter cuidados redobrados com o que vestem. Um dos truques passa por não abusar das calças de cintura descaída, já que aumentam visivelmente o aspeto de gota deste tipo de rabo.

Para valorizar esta parte do corpo, os especialistas em imagem deixam um conselho às mulheres que exibem este tipo de silhueta. Devem trabalhar a parte posterior das coxas com a mesma intensidade com que trabalham os glúteos. Os exercícios específicos para esta zona aumentam a firmeza, levantando os glúteos a olhos vistos. Se tal não for suficiente, recorra a uma ajuda extra. Os duches que alternam jatos de água fria e quente sobre esta zona têm um efeito (quase) milagroso, como verá.

São muitos os hotéis e os spas que os disponibilizam nos dias que correm e alguns a preços mais acessíveis do que aquilo que pensa. Se tiver curiosidade e vontade de os experimentar, siga o ritual que lhe propomos. Comece com 30 segundos de água morna e prossiga com 10 de água fria. Vá alternando até completar 20 vezes. À medida que se for habituando à água fria, aumente o tempo de exposição para 20 segundos, para reforçar o efeito do tratamento. Este é um dos comportamentos a adotar mas também deve ter cuidado com o que ingere no quotidiano para o potenciar. Uma alimentação rica em proteínas favorece a formação de músculo.

Esse é, por isso, o regime alimentar a privilegiar. Assim, os glúteos ficam tonificados mais rapidamente e consegue levantá-los ligeiramente. No seu dia a dia, escolha também proteínas de elevado valor biológico. Ingira ingredientes como a clara de ovo, a soja, as carnes magras (vitela, porco magro, coelho e aves, por exemplo) e peixes, sobretudo os azuis. Para além da alimentação, pode complementar o seu ritual de modelação corporal recorrendo a cuidados com ação refirmante e adelgaçante.