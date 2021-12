Primeiro prepare a pele e depois trate da maquilhagem. A MPL’beauty preparou um passo a passo para seguir e que vai ajudá-la a preparar a pele antes das festas.

Fazer uma máscara de rosto

Para além de proporcionar um momento de self-care, aplicar uma máscara no rosto ajuda a hidratar a pele, despertando toda a sua luminosidade.

O Kit Super Glow permite isso mesmo: criar uma máscara rica em antioxidantes e ativos botânicos anti-aging para uma pele renovada, e cheia de brilho.

Lifting natural, sem sair de casa

Para dar um merecido pick-me-up à pele, nada como fazer uma massagem com o Kit Super Lifting. Com 3 massajadores diferentes, este rolo facial elétrico dá um boost à drenagem linfática e estimula os músculos faciais, promovendo a elasticidade da pele e diminuindo o inchaço.

Estimular o brilho natural da pele

Uma pele bem cuidada é a melhor “tela” para uma maquilhagem bonita. Antes de aplicar a base e o corretor, é importante "mimar" o rosto com algumas gotas do Sérum Ilumina.

Com Óleo de Figo da Índia, Extrato e Alga e Óleo de Argão, este cuidado de rosto vai hidratar e revitalizar a pele, sobretudo quando esta está mais seca e baça, ao mesmo tempo que lhe devolve toda a luminosidade e brilho que merece.

Preparar os lábios

Tal como acontece com a pele, também os lábios precisam de estar bem cuidados antes de aplicar o batom. Com uma textura rica, o Bálsamo Puro Sol é o must-have para hidratar e reparar os lábios secos, preparando-os para uma maquilhagem perfeita.

créditos: MPL beauty

Cuidados para brilhar, dos pés à cabeça

Exfoliar, hidratar… e brilhar

Em noite de festa, nem o frio de inverno nos impede de usar aquele vestido que guardámos especialmente para a ocasião. Para uma pele do corpo radiante na noite de Natal e Ano Novo, comece com uma boa exfoliação com o Exfoliante Brilha.

O cuidado ideal para remover células mortas, hidratar a pele e despertar toda a sua luminosidade. Assim que sair do banho, está na hora de aplicar o Iluminador Corporal Sol pelo corpo todo.

Formulado com Mica, um mineral natural que dá o brilho à pele, este cuidado oferece um brilho instantâneo, deixando a pele do corpo ainda mais macia, hidratada e saudável.

Dar um boost de hidratação ao cabelo

Solto, apanhado, com uma trança… pouco importa a escolha de penteado: em noite de festa, todas queremos que os nossos fios estejam hidratados, suaves e cheios de brilho.

Antes de lavar e estilizar o cabelo, aplique a Máscara Intensiva Super Cabelo e deixe atuar por 20 minutos.

Formulada com poderosos óleos e manteigas naturais, esta máscara leave-in vai não só hidratar os fios em profundidade, mas também infundi-los com um brilho irresistível.

créditos: MPL beauty

Detox, detox, detox

Porque não nos queremos sentir apenas bonitas por fora, mas também por dentro, nada como dar uma mãozinha extra ao nosso organismo com a ajuda das Gotas Detox.

À base de clorofila, estas gotas são ricas em antioxidantes que apoiam os mecanismos de limpeza naturais e a libertação de toxinas do corpo, para uma pele mais limpa, uma digestão mais fluída e mais energia.