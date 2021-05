Estão em voga e dificilmente deixarão algum dia de estar na moda. São inúmeras as famosas que usam extensões de cabelo. Apesar de serem muitas as mulheres que as colocam, nem todas o deveriam fazer. "As pessoas com o couro cabeludo mais seco devem hidratá-lo com produtos adequados. Já quem tem cabelos oleosos deve ter mais cautela. Como tem de lavar o cabelo mais vezes, tal implica mais tração do cabelo, logo há menos indicação para colocar extensões", adverte Paula Quirino, dermatologista.

Quanto maior o comprimento, maior é a ameaça. O número de extensões necessárias também aumenta, tal como o valor, que varia, todavia, consoante o local. "A média é de 5 € por unidade [sendo necessárias entre 75 a 100 extensões para um aumento significativo do comprimento]. A este custo, soma-se o da manutenção, que ronda 1 € a 1,5 € por unidade, bem como o brushing e o corte, no momento de as retirar", refere a cabeleireira Mafalda Perfeito. Esta está, todavia, longe de ser a única dúvida que as mulheres têm.

Todas as mulheres podem fazer extensões de cabelo?

À partida, sim. "Se o cabelo for normal, com um bom volume e estiver a crescer normalmente, não há problema algum em aplicar extensões", assegura a médica dermatologista Paula Quirino. "Não o aconselho a quem tem cabelos demasiado finos e com tendência para a queda", alerta, contudo, a médica dermatologista.

"A aplicação de extensões é, igualmente, contraindicada a pessoas com patologias graves de cabelo, como alopecia androgenética, uma patologia capilar frequente e que resulta na redução da densidade do cabelo. Ao aumentar a tração sobre a raiz, as extensões fazem com que caiam cabelos que, de outra forma, não iriam cair", refere.

"É importante ter em conta a profissão ou a prática de exercício físico. Quem treina regularmente ou trabalha em ambientes sujos e é obrigado a lavar o cabelo mais vezes, não deve colocar extensões pois, com as lavagens e o pentear, vai aumentar a força exercida na raiz do cabelo", avisa ainda a médica dermatologista Paula Quirino.

Como é que as extensões de cabelo se aplicam?

Há mais do que uma opção. "Existem múltiplas formas de colocar extensões, desde o método de tissagem [extensões cosidas], à aplicação com anilhas e tic tac com molas que se prendem e permitem pôr e tirar o cabelo, de banda ou o método de queratina, que é o mais comum em Portugal", explica a hairstylist Mafalda Perfeito. "Neste caso, o novo cabelo é aplicado na raiz, com um aparelho específico, com uma cola própria, a de queratina", explica a cabeleireira.

"O processo pode ser feito a quente ou a frio, são técnicas diferentes e ambas são boas", garante, ainda que admita que o processo possa doer um pouco, ao início."Mas depois passa", desvaloriza. "Se o cabelo estiver muito curto não fica natural, não há encaixe do cabelo da pessoa com as extensões", adverte, contudo. "Eu recomendo o método da queratina, pois podemos adaptar ao cabelo, jogar com a cor, com o movimento e/ou ajustar ao gosto da pessoa, além de que são as extensões que duram mais tempo", refere.

As extensões de cabelo naturais são melhores do que as sintéticas?

As extensões feitas de cabelo natural são, na opinião de Mafalda Perfeito, a única opção recomendada. Para além de garantirem um resultado menos artificial, para o qual também contribui o corte posterior, "permitem fazer tudo o que fazemos ao cabelo natural, incluindo pintar e pentear", assegura a cabeleireira. "Com o sintético, já não, pois o cabelo artificial não tem o mesmo comportamento e nem se pode secar", esclarece.

A colocação das extensões deverá ser sempre feita em cabeleireiros ou em locais especializados com prática na aplicação de extensões. "É necessário confiar na pessoa que nos coloca as extensões, até porque é ela quem aconselha e aplica a técnica", refere Mafalda Perfeito. "Eu só aconselho a utilização de extensões sintéticas no método em tic tac porque, nesse caso, as extensões são colocadas e retiradas no mesmo dia", recomenda.

Como é que se deve cuidar das extensões de cabelo?

Também aqui há regras a seguir. "O cabelo deve ser tratado como se fosse nosso", sublinha Mafalda Perfeito. "É 100% natural logo, a partir do momento em que está na nossa cabeça, não fazemos diferença face ao que nasceu connosco", refere. "Para a redução do efeito da tração, contribui também a forma como nos penteamos. Com a técnica correta, começa nas pontas e só depois é que se penteia a raiz, evitando que o cabelo ou extensões fiquem embaraçados", explica ainda a cabeleireira.

Paula Quirino recomenda que as mulheres com extensões lavem os fios "com o champô indicado para o seu tipo de cabelo". "Devem também usar amaciador, fazer uma máscara de hidratação de 15 em 15 dias, aplicar um sérum e recorrer a um protetor de calor, no momento de secar", recomenda. Hidratar as hastes é outra das regras. "Se o cabelo estiver macio e sedoso, escová-lo será menos traumático, salvaguardando-o da tração que, potencialmente, pode exercer na raiz, que o fragiliza", refere a dermatologista.

Quanto tempo é que as extensões de cabelo duram?

A resposta é simples. "Depende do tipo de extensões. Com a cola de queratina, caso trate bem do cabelo, podem durar até três meses. Findo este período, são cortadas para serem retiradas definitivamente ou faz-se um processo de manutenção [em que a extensão é tratada e a queratina substituída] para voltarem a ser colocadas, pela última vez. Assim, podem resistir até mais três meses e é como se colocasse uma extensão nova", afirma Mafalda Perfeito.

Como é que as extensões de cabelo são removidas?

Tem de ser sempre um profissional a fazê-lo. "Removem-se com uma solução específica para destruir a queratina, que é praticamente instantânea. Se for só para tirar, demora meia hora, conforme o estado do cabelo, sem contar o tempo da lavagem e do corte. Já a manutenção demora cerca de duas horas e meia", informa Mafalda Perfeito.

"Pode voltar a colocar extensões logo após retirar as antigas. Quando as extensões são removidas, o cabelo pode ser cortado de imediato e podem ser aplicadas as novas", refere a médica dermatologista. "Só interessa que o cabelo esteja saudável", acrescenta ainda Paula Quirino.

O que é que acontece se as extensões forem mal aplicadas?

É uma das possibilidades a ter em conta. "No pior dos cenários, pode acontecer não ser possível pentear as extensões, que terão de ser retiradas logo no dia seguinte. Também há a possibilidade de ficar com danos no cabelo, na zona onde se aplicaram as extensões", adverte a cabeleireira Mafalda Perfeito.

"É necessário ter cuidados acrescidos no verão porque o cabelo tem mais tendência a embaraçar e a ficar seco", adverte a hairstylist. "Devemos usar protetor solar no cabelo, antes e durante a estadia da praia. Também devemos fazer uma máscara de hidratação, duas vezes por semana, consoante o tipo de cabelo", recomenda ainda a especialista.