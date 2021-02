Muitas mulheres têm, para seu desespero, cabelos finos que lhe limitam as escolhas, não lhes permitindo fazer os penteados que querem. Existem, no entanto, gestos simples, muito fáceis de implementar no quotidiano, que permitem contrariar essa tendência e exibir umas hastes capilares com maior volume e densidade estrutural. Experimente as estratégias indicadas pela cabeleireira Cátia Oliveira e, com essas recomendações, práticas e eficazes, consiga o cabelo com que sempre sonhou em menos de nada.

Corte

Deve ser sempre escadeado, para evitar que o cabelo fique pesado e colado à cabeça. Para quem procura volume, os cortes inteiros estão sempre fora de causa.

Lavagem

Os cabelos sem volume são tendencialmente finos e de couro cabeludo oleoso. Por isso, para obter mais volume, deve lavá-lo dia sim dia não. Além disso, cuide do cabelo com um champô, com condicionador e com máscara desenvolvidos especificamente para dar volume às hastes capilares.

Secagem

Tire todo o excesso de água e seque de cabeça para baixo, acompanhando o movimento do secador com as mãos e levando o cabelo de trás para a frente. Ao levantar a cabeça, depois desse gesto, o cabelo estará fofo e solto desde a raiz.

Styling

Utilize sempre produtos que encorpem o cabelo, como é o caso das espumas de volume e dos sprays densificadores.