Mais do que um problema meramente estético, o hirsutismo, um problema que afeta milhões de mulheres, pode ser uma manifestação de uma doença, geralmente do foro hormonal, pelo que justifica uma investigação sistemática pelo endocrinologista. Para além dos seus aspetos físicos, implica ainda problemas psicológicos e de desconforto nas relações sociais, justificando-se o seu tratamento e acompanhamento.

Esse deve, muitas vezes, ser feito em coordenação com o dermatologista. O hirsutismo é um problema crónico que se manifesta pelo crescimento excessivo de pelos grossos e escuros na mulher em zonas do corpo onde normalmente surgem no homem, como o lábio superior, o queixo e as regiões à volta dos mamilos, entre as mamas e abaixo do umbigo e ainda na região interna das coxas e nádegas. Mas como se manifesta?

Esta é uma questão que muitas mulheres colocam um pouco por todo o mundo. Dependendo do grau de hirsutismo, leve, moderado ou grave, para além do crescimento anormal dos pelos, há, muitas vezes, outros sintomas associados, como pele oleosa, acne, cabelo fraco e oleoso, ciclos menstruais irregulares e redução da fertilidade. Nos casos mais severos, estão também presentes sinais de masculinização. As manifestações mais comuns são o engrossamento da voz, o aumento da massa muscular, a redução do tamanho das mamas, o aumento do tamanho do clitóris e até, em casos mais graves, a infertilidade.

Em 80% dos casos, o hirsutismo, problema que afeta e condiciona a vida de mulheres de todas as idades em todo o mundo, está, no entanto, "relacionado com um excesso de produção de hormonas masculinas [androgénios] pelos ovários e/ou de glândulas supra-renais, sendo a causa mais frequente desta hiperprodução de androgénios a síndrome do ovário policístico", como explica Jorge Dores, endocrinologista.

Outros mecanismos envolvidos nas causas do hirsutismo são: