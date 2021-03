Sabe que pincéis necessita no seu estojo de maquilhagem? Acha que necessita de mil pincéis para tudo e mais alguma coisa? Desengane-se, pois, com apenas 5 pincéis consegue atingir uma maquilhagem perfeita, completa e fácil de executar.

Apesar da oferta nesta área ser imensa, e de haver inúmeros tipos de fibra, formatos de cabeça, tamanhos e densidades, tudo se resume ao efeito para o qual necessita. Depois de saber quais são as finalidades de cada pincel, escolher um é fácil!

Dependendo da sua rotina, e da quantidade de maquilhagem que utiliza regularmente, obviamente que poderá ter de modificar esta lista consoante os seus gostos. Mas de um modo geral, estes são os cinco pincéis que necessita para se maquilhar no dia-a-dia.

Conheça-os e saiba quais são as funções de cada um.

Kabuki

Este é o pincel mais versátil que pode ter. Devido à sua cabeça redonda e compacta funciona perfeitamente tanto com líquidos como com pós, por isso pode utilizá-lo para aplicar desde a base até ao bronzer, conseguindo um acabamento uniforme com boa cobertura.

Sephora Kabuki Brush 07

Pincel de base

O pincel de base, como o nome indica apenas serve para aplicar bases líquidas. As suas cerdas duplas permitem que as fibras mais finas cheguem a todos os recantos da cara, enquanto as mais densas e grossas, misturem a base sem deixar marcas de pincel.

Kiko Face 04 Stippling Foundation Brush

Pincel de blush

Se o seu blush for em creme ou liquido, salte este pincel e opte por uma esponja. Se, por outro lado gostar do blush em pó, necessita de um pincel destes. A sua cabeça angulada e “fofa” vai permitir uma aplicação leve, sem deixar demasiado pigmento, para um efeito natural. No que toca a blush, menos é mais.

Sephora Blush Brush 04

Pincel de contorno

Os pincéis para fazer “contouring” podem vir em vários formatos e com vários tipos de cabeça. Quanto maior esta for, mais natural será a aplicação e melhor misturará o produto. Se quiser um aspeto mais delineado, opte por um pincel mais pequeno e preciso.

Sigma F40 Angled Contour Brush na Douglas

Pincel de corretor

Aplicar ou misturar o corretor com a ponta dos dedos não está completamente errado, o calor das mãos faz com que o produto fique bem espalhado e com um resultado decente, mas se quiser obter resultados incríveis terá que optar por um pincel de corretor. Este vai aplicar o produto de uma forma mais uniforme e com uma cobertura muito maior. Se tiver acne ou cicatrizes que queira esconder, ou apenas quiser “apagar” as marcas de uma noite mal dormida, precisa de experimentar aplicar o produto com o pincel adequado.

Sephora Concealer Brush 02