A Freshly Cosmetics, marca de cosméticos naturais, apresenta o pack Vitamin Complex Facil Plan composto pelo Green Vitamin Concentrate Serum e o Bloom Orchid Face Cream, um sérum e um creme que proporcionam à pele a hidratação, luminosidade, firmeza, proteção contra os radicais livres, poluição e radiação solar.

As junções dos dois produtos culminam num plano antioxidante, com poderosos ingredientes ativos naturais que fornecem à pele tudo o que necessita para se manter saudável e luminosa neste inverno.

A chave para este plano antioxidante de dois passos são os ingredientes, de destacar a Astaxantina, o antioxidante mais poderoso que existe na natureza, extraído de microalgas, a sua atividade é 1.000 vezes superior à da Coenzima Q10 e 65 vezes superior à vitamina C. Planta Agastache mexicana, bastante rica em flavonoides que se destaca pelas suas propriedades anti-flamatórias, e o ácido hialurónico vegetal, pepino, óleo de jojoba, brócolos e sálvia sclarea.

Green Vitamin Concentrate Serum

Sérum de vitamina C, com uma tecnologia antioxidante natural que protege a pele dos radicais livres, devido à sua forte ação regeneradora. Com 99,9% de ingredientes naturais e alta concentração de Vitamina C, esta é obtida através do fruto da ameixa Kakadu, que contém 100 vezes mais vitamina C que a laranja e rica em polifenóis e pela alga Astaxantina.

Green Vitamin Concentrate Serum créditos: Freshly Cosmetics

A sua fórmula composta, também, por plantas e frutas confere uma hidratação, suavidade e luminosidade cutânea, ao mesmo tempo que ajuda a reduzir as manchas e sinais visíveis causados pelos agentes externos, a acelerar a regeneração celular e tratamento dos danos oxidativos.

Bloom Orchid Face Cream

Creme facial especialmente idealizado para peles secas e sensíveis, aumentando a hidratação em 115% e mantendo-a protegida por 24 horas.

Bloom Orchid Face Cream créditos: Freshly Cosmetics

Combate o stresse oxidativo e os radicais livres com ácido hialurónico vegan e antioxidades, ajudando a suavizar e a reduzir a vermelhidão e inflamação.